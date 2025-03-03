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18:51, 3 марта 2025Силовые структуры

Россиянин рассказал на видео об обманувшей его военной разведке Украины

Прокуратура ЛНР: Разведка Украины обещала россиянину Удовики $10000 за госизмену
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В ЛНР осудят передававшего ВСУ данные о дислокации подразделений армии РФ россиянина

Военная разведка Украины завербовала 21-летнего гражданина России Станислава Удовики через знакомого. Об этом он рассказал на допросе, видео которого предоставила «Ленте.ру» прокуратура Луганской народной республики (ЛНР).

На кадрах виден обвиняемый в госизмене Удовики, который говорит, что с ним на связь вышел друг, который служит в военной разведке Украины. Он спросил у россиянина, известно ли ему месторасположение Вооруженных сил России, и тот ответил утвердительно. За передачу информации о российских войсках Удовики пообещали 10 тысяч долларов. Он передал фото и видео военной разведке Украины, но его «обвели вокруг пальца и навешали лапшу на уши и киданули».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Удовики, которому вменили статью 275 УК РФ («Госизмена»). По версии следствия, в августе 2023 года он передал через мессенджер украинской разведке данные о местах дислокации российских подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Дело в отношении Удовики рассмотрит по существу Верховный суд ЛНР.

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