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18:34, 3 марта 2025Силовые структуры

В ЛНР осудят передававшего ВСУ данные о дислокации подразделений армии РФ россиянина

В ЛНР за госизмену в пользу Украины предстанет 21-летний россиянин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике предстанет перед судом 21-летний россиянин Станислав Удовики, подозреваемый в государственной измене. Об этом в понедельник, 3 марта, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ЛНР.

По данным следствия, в августе 2023 года молодой человек инициативно вышел на контакт с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ), предложив свои услуги в качестве шпиона. Юноша собирал и передавал данные о дислокации подразделений армии России, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Информацию он пересылал при помощи мессенджера.

После задержания в отношении молодого человека завели уголовное дело о государственной измене. На допросе он рассказал, что за работу украинский куратор обещал ему 10 тысяч долларов, которые так и не выплатил.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу.

Ранее в Херсонской области арестовали 31-летнего россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины.

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