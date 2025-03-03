В ЛНР осудят передававшего ВСУ данные о дислокации подразделений армии РФ россиянина

В ЛНР за госизмену в пользу Украины предстанет 21-летний россиянин

В Луганской народной республике предстанет перед судом 21-летний россиянин Станислав Удовики, подозреваемый в государственной измене. Об этом в понедельник, 3 марта, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ЛНР.

По данным следствия, в августе 2023 года молодой человек инициативно вышел на контакт с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ), предложив свои услуги в качестве шпиона. Юноша собирал и передавал данные о дислокации подразделений армии России, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Информацию он пересылал при помощи мессенджера.

После задержания в отношении молодого человека завели уголовное дело о государственной измене. На допросе он рассказал, что за работу украинский куратор обещал ему 10 тысяч долларов, которые так и не выплатил.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу.

Ранее в Херсонской области арестовали 31-летнего россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Украины.