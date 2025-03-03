Россиянин ударил полицейского о стену и попал под следствие

В Ярославской области мужчина напал на полицейского, пытаясь защитить нарушителя

В Тутаеве возбудили дело против местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области.

По данным ведомства, ночью 2 марта сотрудники ДПС остановили мотобуксировщик, которым управлял пьяный водитель. Вскоре к инспекторам подошел знакомый задерживаемого, схватил одного из полицейских за одежду и толкнул о стену дома, пытаясь дотянуться до кобуры с табельным оружием.

Нападавшего задержали. Вскоре решится вопрос о его аресте, возбуждено дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти)» УК РФ.

Ранее в подмосковном Дмитрове задержали 26-летнего мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира.