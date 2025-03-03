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11:01, 3 марта 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к условному сроку за разглашение государственной тайны

В Татарстане мужчину приговорили к условному сроку за разглашение гостайны
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Татарстане россиянина приговорили к условному сроку за разглашение гостайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Его осудили по статье 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя города Чистополь, который разгласил информацию, составляющую государственную тайну.

Верховный суд Республики Татарстан приговорил его к 1,5 года условно с испытательным сроком на один год и лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, реализация которых предусматривает предоставление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, сроком на один год.

Ранее сообщалось, что сотрудник российского учреждения разгласил гостайну и получил условный срок.

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