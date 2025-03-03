Российские войска ударили авиабомбами по дислокации ВСУ в ДНР

Появились кадры удара ФАБ по ПВД ВСУ в селе Комар ДНР

Российские войска нанесли удар фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР). Кадры удара публикует Telegram-канал «Изнанка».

На опубликованном ролике засняты украинские позиции, по которым прилетает снаряд. После взрыва в небо поднимаются большие клубы дыма и пыли.

Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ.

Ранее в интернете появилось видео с захваченного российскими бойцами танка Leopard. На опубликованном в социальных сетях видео солдат в форме российских военных сидит в окружении шести бойцов на башне танка.