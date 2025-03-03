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15:59, 3 марта 2025Экономика

Российским пенсионерам назвали способы меньше платить за ЖКУ

Адвокат Бабичев: Некоторым пенсионерам могут компенсировать взносы на капремонт
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В 2025 году российские пенсионеры могут воспользоваться различными льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Способы меньше платить назвал гражданам адвокат филиала №1 Кировского района города Ростова-на-Дону РОКА имени Д.П. Баранова Александр Бабичев, пишет Life.ru.

Так, пенсионерам старше 70 лет могут компенсировать 50 процентов взносов на капитальный ремонт, а пенсионерам старше 80 лет — 100 процентов, рассказал юрист. Для этого нужно жить в квартире одному или с неработающими родственниками пенсионного возраста или инвалидностью I или II группы. «Компенсация предоставляется в пределах регионального норматива жилой площади (например, 33 квадратных метра для одинокого пенсионера)», — уточнил Бабичев.

Тем, кто тратит на «коммуналку» слишком большой процент дохода, полагается субсидия, добавил адвокат. Размер доли, больше которой не должно уходить на оплату ЖКУ, определяют региональные власти. «Например, в Москве она составляет 10 процентов от дохода, в Санкт-Петербурге — 14 процентов, в Якутии — 15 процентов. Субсидии предоставляются на шесть месяцев, а затем их можно продлить», — пояснил специалист.

Регионы также предлагают пенсионерам дополнительные меры поддержки. Так, в Москве одиноких неработающих пенсионеров освобождают от оплаты ЖКУ, а в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем от 20 лет получают компенсацию до 50 процентов на оплату жилья и ЖКУ.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года россияне платили за ЖКУ более 4000 рублей. По данным аналитиков, в первом квартале 2024 года средний чек за ЖКУ в стране достигал 4242 рублей, а во втором — 4288 рублей. С третьего квартала сумма начала уменьшаться — в четвертом квартале показатель достиг 4029 рублей.

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