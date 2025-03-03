Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 3 марта 2025Экономика

Шансы Евросоюза заменить Китай Индией оценили

Economic Times: Перевооружающийся Евросоюз нуждается в индийской промышленности
Кирилл Луцюк

Фото: Mrigank Dhaniwala / Reuters

Спешно организованный визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию говорит о стремлении Брюсселя оживить отношения с Нью-Дели и показать, что у ЕС все еще есть друзья. Об этом сообщило издание The Economic Times.

Оно обратило внимание на то, что фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра Моди уже объявили о ряде обещаний, призванных сблизить Индию и ЕС. Так, к концу года они заключат соглашение о свободной торговле. Кроме того, Европа намерена наладить с Индией «партнерство в области обороны и безопасности».

«Европейские политики, похоже, пришли к выводу, что стратегическая автономия континента требует от них ухаживать за Нью-Дели», — констатировало издание.

Материалы по теме:
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

Там полагают, что расширение связей с Индией может оказаться очень полезным как для европейской безопасности, так и для ее торговли в ближайшее десятилетие. И хотя Индия не самая передовая или конкурентоспособная экономика в мире, но это одна из немногих стран с промышленной базой, полезной для континента, решившего перевооружиться. Индийские компании могут очень быстро нарастить базовое производство артиллерийских снарядов.

Впрочем, пока авторы публикации сомневаются, что Индия сможет занять место Китая в европейских цепочках поставок. Доля Индии в мировой торговле долгое время держалась на уровне два процента. Кроме того, она является лишь девятым по величине партнером ЕС.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года Индия свела до минимума импорт российской нефти. Это сочли доказательством эффективности американских санкций.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ждал первые данные, чтобы не быть голословным». Украинский генерал признал потери после удара «Искандера» по полигону ВСУ

      В российском регионе задержан подозреваемый в финансировании терроризма мужчина

      В Еврокомиссии назвали препятствия для запуска «Северного потока-2»

      Шансы Евросоюза заменить Китай Индией оценили

      Мать осужденной «королевы марафонов» Елены Блиновской возмутилась приговором

      Президент Абхазии после избрания отправил в отставку и.о. премьер-министра

      Еще в одном популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

      Бывшего сотрудника Ростехнадзора посадили на семь лет за взятки на 15 миллионов рублей

      Адвокат высказался об УДО для Блиновской

      Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала ниже ключевой ставки Банка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше