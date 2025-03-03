Шансы Евросоюза заменить Китай Индией оценили

Economic Times: Перевооружающийся Евросоюз нуждается в индийской промышленности

Спешно организованный визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию говорит о стремлении Брюсселя оживить отношения с Нью-Дели и показать, что у ЕС все еще есть друзья. Об этом сообщило издание The Economic Times.

Оно обратило внимание на то, что фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра Моди уже объявили о ряде обещаний, призванных сблизить Индию и ЕС. Так, к концу года они заключат соглашение о свободной торговле. Кроме того, Европа намерена наладить с Индией «партнерство в области обороны и безопасности».

«Европейские политики, похоже, пришли к выводу, что стратегическая автономия континента требует от них ухаживать за Нью-Дели», — констатировало издание.

Там полагают, что расширение связей с Индией может оказаться очень полезным как для европейской безопасности, так и для ее торговли в ближайшее десятилетие. И хотя Индия не самая передовая или конкурентоспособная экономика в мире, но это одна из немногих стран с промышленной базой, полезной для континента, решившего перевооружиться. Индийские компании могут очень быстро нарастить базовое производство артиллерийских снарядов.

Впрочем, пока авторы публикации сомневаются, что Индия сможет занять место Китая в европейских цепочках поставок. Доля Индии в мировой торговле долгое время держалась на уровне два процента. Кроме того, она является лишь девятым по величине партнером ЕС.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года Индия свела до минимума импорт российской нефти. Это сочли доказательством эффективности американских санкций.