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14:55, 3 марта 2025Культура

Шуфутинский тайно женился

KP.RU: 77-летний Михаил Шуфутинский тайно женился на Светлане Юразовой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

77-летний певец Михаил Шуфутинский сыграл свадьбу со Светланой Юразовой, которая младше исполнителя почти на 30 лет. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что пара состоит в отношениях уже несколько лет. На национальной музыкальной премии «Виктория» журналисты заметили у артиста и его возлюбленной обручальные кольца. «Это бриллианты. Кольца делали на заказ», — сказал Шуфутинский.

На вопрос о том, где была свадьба, певец ответил, что «это секрет». «Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», — добавил он.

Ранее заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что не хотел бы выходить на сцену после своего коллеги Филиппа Киркорова.

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