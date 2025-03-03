KP.RU: 77-летний Михаил Шуфутинский тайно женился на Светлане Юразовой

77-летний певец Михаил Шуфутинский сыграл свадьбу со Светланой Юразовой, которая младше исполнителя почти на 30 лет. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что пара состоит в отношениях уже несколько лет. На национальной музыкальной премии «Виктория» журналисты заметили у артиста и его возлюбленной обручальные кольца. «Это бриллианты. Кольца делали на заказ», — сказал Шуфутинский.

На вопрос о том, где была свадьба, певец ответил, что «это секрет». «Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», — добавил он.

Ранее заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что не хотел бы выходить на сцену после своего коллеги Филиппа Киркорова.

