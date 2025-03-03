Агутин заявил о нежелании выходить на сцену после Киркорова

Певец Леонид Агутин заявил, что не вышел бы на сцену после Филиппа Киркорова

Заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что не хотел бы выходить на сцену после своего коллеги Филиппа Киркорова. Комментарий музыканта публикует Telegram-канал «Звездач».

«Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, это Филипп Киркоров», — отметил Агутин, отвечая на вопросы журналистов на национальной музыкальной премии «Виктория».

Ранее сообщалось, что Киркоров признался в любви к Лолите Милявской, обвинившей его в предательстве. В начале февраля Лолита назвала артиста предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певицы, ее некогда близкий друг был занят только сохранением «собственной короны».