Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:26, 3 марта 2025Культура

Агутин заявил о нежелании выходить на сцену после Киркорова

Певец Леонид Агутин заявил, что не вышел бы на сцену после Филиппа Киркорова
Ольга Коровина
Леонид Агутин

Леонид Агутин. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что не хотел бы выходить на сцену после своего коллеги Филиппа Киркорова. Комментарий музыканта публикует Telegram-канал «Звездач».

«Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, это Филипп Киркоров», — отметил Агутин, отвечая на вопросы журналистов на национальной музыкальной премии «Виктория».

Ранее сообщалось, что Киркоров признался в любви к Лолите Милявской, обвинившей его в предательстве. В начале февраля Лолита назвала артиста предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певицы, ее некогда близкий друг был занят только сохранением «собственной короны».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Российский самолет незаконно залетел за границу

      Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области

      Россиянам перечислили не облагаемые налогом хозпостройки

      Россиян предупредили об ответственности за работу на дому. Кому грозят штрафы?

      Власти опровергли отказ от создания самолета «Байкал»

      Минобороны отчиталось об ударе по украинской военной инфраструктуре

      Бравшего взятки с пилотов бывшего чиновника Росавиации отправили на восемь лет в колонию

      В Крыму создали «СуперРЭБ» для защиты полуострова от дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше