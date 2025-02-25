Киркоров ответил на обвинения Лолиты в предательстве

Эстрадный певец Филипп Киркоров признался в любви к Лолите Милявской, обвинившей его в предательстве. Соответствующее видео появилось в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
В ролике, опубликованном светской львицей Викторией Шеляговой, Киркоров показывает свою коллекцию фигурок знаменитостей, среди которых есть артистки Маша Распутина, Люся Чеботина, Анна Asti и Лолита. На вопрос о том, любит ли он Милявскую, певец ответил: «А я, кстати... А я люблю!».
В начале февраля Лолита назвала Киркорова предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певицы, ее некогда близкий друг предал коллег, поскольку занят только сохранением «собственной короны».
Ранее певец и композитор Юрий Лоза допустил, что Киркоров может быть причастен к отмене выступлений Лолиты.