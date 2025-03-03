В Подмосковье пенсионерка согласилась пересчитать трудовой стаж и лишилась жилья

В Солнечногорске пенсионерку под предлогом перерасчета стажа лишили квартиры

75-летнюю жительницу Солнечногорска под предлогом перерасчета трудового стажа лишили жилья. О мошеннической схеме сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

Первый звонок пострадавшей поступил якобы из Пенсионного фонда. В разговоре аферист попросил пенсионерку предоставить свои паспортные данные для перерасчета стада. Опасность разглашения персональных данных женщина осознала немногим позднее и сменила пароль для входа в свой аккаунт на портале «Госуслуги». Спустя два дня махинаторы вновь позвонили пенсионерке, в этот раз представившись сотрудниками ФСБ. Они рассказали, что по паспортным данным жертвы был проведен денежный перевод в недружественную страну, а на женщину якобы завели уголовное дело. Защитить накопления, по словам лжесиловика, можно, обналичив их и передав деньги курьеру. Пенсионерка последовала инструкциям мошенников и вручила посыльному сбережения в размере 540 тысяч рублей.

Следом аферисты взялись за жилье пострадавшей. Убедив, что квартиру женщины пытаются продать без ее ведома, они посоветовали провести сделку «на опережение». В результате собственница в срочном порядке нашла покупателя, а выручку вновь отдала подосланному мошенниками курьеру. Размер ущерба составил еще дополнительные 4 миллиона рублей. Лишь после этого пенсионерка заявила в полицию. Курьера удалось задержать — им оказался 17-летний уроженец Новосибирска, нашедший подработку в мессенджере. В данный момент он находится под стражей, расследование продолжается.

Ранее потерей квартиры обернулся звонок из «ФСБ» для пожилой свердловчанки. Чтобы как можно быстрее найти покупателя, пенсионерка снизила стоимость жилплощади. В итоге она потеряла 2,8 миллиона рублей.