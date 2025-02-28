Российская пенсионерка ответила на звонок из «ФСБ» и лишилась квартиры

В Екатеринбурге пенсионерка связалась с лжесиловиками и потеряла квартиру

73-летняяя жительница Екатеринбурга потеряла квартиру после разговора с лжесиловиками. Подробности произошедшего приводит портал E1.RU.

Первый звонок от аферистов поступил женщине в октябре прошлого года. Первым звеном в мошеннической цепочке стали подставные сотрудники мобильного оператора. Якобы с целью продления договора они попросили россиянку произнести секретный код из СМС — как оказалось, цифровая комбинация открывала доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги». После этого пострадавшей пришло еще одно сообщение, в котором говорилось о взломе ее аккаунта. Там же был указан и номер горячей линии для защиты личных данных — за этим номером тоже скрывались махинаторы.

Следующими на очереди стали «специалисты» Центробанка и ФСБ. Под предлогом защиты банковских счетов и недвижимости они убедили пенсионерку срочно продать жилье. Чтобы побыстрее найти покупателя, женщине пришлось снизить стоимость квартиры на 700 тысяч рублей. В итоге жилплощадь ушла за 2,8 миллиона рублей. Будучи уверенной, что сделка прошла фиктивно, собственница обналичила выручку и передала ее злоумышленнику, назвавшемуся юристом. В обмен на деньги пенсионерке выдали некие документы. Поняв, что квартира действительно была продана, а деньги не вернуть, женщина обратилась в полицию.

Ранее жертвой мошенников стала пожилая петербурженка. Горожанка поверила, что сможет помочь следствию в поимке преступников, и рассталась с квартирой и почти 10 миллионами рублей.