Россиянка рассталась с жильем и миллионными сбережениями ради поимки мошенников

Петербурженка, согласившись помочь следствию, потеряла квартиру и 10 млн руб.

Жительница Санкт-Петербурга, согласившись помочь «следствию», потеряла жилье и миллионные сбережения. О случившемся пишет «Мойка78».

Пострадавшая, как сообщается, работает в гардеробной одного из городских колледжей. Мошеннические атаки на нее начались еще до Нового года. В первом звонке аферисты представились сотрудниками оператора связи. Впоследствии женщине поступали звонки якобы из Военной прокуратуры и Росфинмониторинга — во всех случаях за маской служащих ведомственных структур действовали преступники.

Под натиском уговоров и угроз в середине декабря петербурженка передала аферистам первую часть накоплений в размере миллиона рублей. Спустя неделю курьер забрал у нее еще 2,5 миллиона рублей личных сбережений. Следом мошенники взялись за недвижимость жертвы. Исполняя их инструкции, горожанка выставила свою квартиру на продажу. Вырученные за нее 6,9 миллиона рублей она по указке собеседников оставила в мусорном баке мужского туалета гипермаркета. Осознав содеянное, петербурженка обратилась в полицию.

Ранее на уловку с звонком от мобильного оператора попался житель Екатеринбурга. Под предлогом смены тарифного плана аферисты получили доступ к личным данным россиянина. В итоге мужчина взял кредит, продал две квартиры и стал бездомным.