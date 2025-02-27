Россиянин захотел поменять тариф и стал бездомным

В Екатеринбурге мужчина согласился сменить тариф на телефоне и остался без жилья

В Екатеринбурге мужчина, согласившись поменять тариф на мобильном номере, попался в ловушку мошенников и стал бездомным. О своей ситуации он рассказал в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия».

Первый звонок от аферистов поступил в ноябре прошлого года, причем с четырехзначного номера. Мужчину предложили помочь в смене тарифного плана и попросили продиктовать код из СМС, что он и сделал. Следом на связь вышел лжесиловик: он заявил, что на россиянина был незаконно оформлен кредит. Поддавшись на убедительные доводы, пострадавший согласился взять кредит «на опережение» и продал две свои квартиры. Выручку от сделки он передал аферистам, в итоге оставшись вовсе без жилья. На помощь россиянину пришла руководство социального приюта.

«Мне исполнилось 50 лет, и вот я потерял все, стал бомжом и оказался здесь, в месте для бездомных», — признался он.

Ранее в ловушку мошенников попалась 68-летняя жительница Санкт-Петербурга. Пенсионерка, поверив, что отвечает на звонок из ФСБ, согласилась продать свою квартиру за 7 миллионов рублей. Другая пожилая петербурженка после разговора с аферистами рассталась с личными сбережениями в размере 5,5 миллиона рублей и 11,8 тысячи долларов.