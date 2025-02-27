Российская пенсионерка потеряла жилье и миллионы рублей после звонка из «ФСБ»

Пожилая петербурженка потеряла жилье и 7,8 млн руб. после звонка из «ФСБ»

68-летняя жительница Санкт-Петербурга потеряла жилье и сбережения, ответив на звонок от «силовиков». О новом случае телефонного мошенничества пишет издание «Конкретно.ру».

Звонки аферистов начались в конце января. Сначала в беседе с пенсионеркой они представились сотрудниками ФСБ, а затем по классической схеме переключили звонок на подставных специалистов Центробанка. Разговор с мошенниками затянулся на месяц, и в итоге махинаторам удалось убедить женщину продать свою квартиру на Пулковском шоссе за 7 миллионов рублей. В дальнейшем вместе со своими накоплениями она передала средства курьеру. Общий размер ущерба составил 7,84 миллиона рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и другая пожилая петербурженка. Под предлогом декларирования 77-летнюю жительницу Васильевского острова вынудили отдать 5,5 миллиона рублей личных сбережений. Вдобавок женщина вручила мошенникам 11,8 тысячи долларов. На следующий день курьеров удалось задержать, но деньги уже были перечислены заказчикам.

Ранее на удочку телефонных аферистов попалась жительница Ярославля. Сценарий мошенников строился на просьбе в срочном порядке продлить договор с сотовым оператором. Поверив собеседникам, женщина осталась без квартиры и более 7 миллионов рублей.