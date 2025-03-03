Состояние богатейших россиян резко выросло

Bloomberg: Состояние богатейших россиян выросло на $7,8 млрд с начала 2025 года

С начала января по 3 марта 2025 года совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось в общей сложности примерно на 7,8 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI).

За отчетный период их суммарное состояние выросло на 7,764 миллиарда долларов. В частности, акционер крупнейшего производителя железной руды в России — компании «Металлоинвест» — Алишер Усманов нарастил свой капитал на 3,1 миллиарда долларов (до 16,3 миллиарда).

В свою очередь, президент «Норникеля» Владимир Потанин заработал за отчетный период 1,77 миллиарда и увеличил свое состояние до 29,6 миллиарда долларов. Наибольшие же убытки среди богатейших российских бизнесменов в 2025 году понес Михаил Фридман. Его состояние с начала января уменьшилось на 2,26 миллиарда, до 12,5 миллиарда долларов.

Совокупный капитал богатейших российских предпринимателей растет не первый месяц. Так, по итогам января-февраля 2025 года их суммарное состояние увеличилось на 14,2 миллиарда долларов. Лидером по приросту капитала тогда также оказался Усманов (плюс 2,75 миллиарда). С наибольшими убытками столкнулся председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого сократилось на 2,36 миллиарда.