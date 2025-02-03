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09:57, 3 февраля 2025Экономика

Российские миллиардеры стали еще богаче

Bloomberg: Состояние богатейших россиян выросло на $14,2 млрд в январе-феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Peter DaSilva / Reuters

По итогам первых двух месяцев 2025 года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось в общей сложности на 14,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI).

За отчетный период капитал акционер крупнейшего производителя железной руды в России (компании «Металлоинвест») Алишера Усманова увеличился на 2,75 миллиарда долларов и достиг отметки в 17,5 миллиарда. В свою очередь, состояние главы «Северстали» Алексея Мордашова в январе-феврале выросло на 2,52 миллиарда, до 26,7 миллиарда долларов.

Сооснователь компаний СУЭК и «Еврохим» Андрей Мельниченко с начала 2025 года заработал 1,71 миллиарда долларов. Это обстоятельство позволило бизнесмену нарастить свое состояние до 22 миллиардов долларов. Наибольшие же убытки среди российских предпринимателей понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние сократилось на 2,36 миллиарда, до 26,6 миллиарда долларов.

Капитал богатейших россиян стабильно растет вопреки действию западных санкций. За январь-октябрь 2024 года их совокупное состояние увеличилось на 26,274 миллиарда долларов. За это время капитал Мордашова вырос на 4,75 миллиарда долларов, а активы Мельниченко — на 4,2 миллиарда.

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