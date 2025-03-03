Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:53, 3 марта 2025Бывший СССР

Стало известно количество полученных денег Арменией от USAID

МИД Армении: Ереван получил 110 миллионов долларов через USAID
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Ереван получил 110 миллионов долларов через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом заявили в МИД республики, передает Sputnik.

В сентябре 2024 года между США и Арменией было подписано грантовое соглашение на 250 миллионов долларов. Однако из-за заморозки деятельности USAID, Ереван получил лишь половину от планируемой суммы.

У документа было несколько целей. Среди них: развитие гражданского общества и СМИ Армении, а также гуманитарная помощь. До этого грантовое соглашение между США и Арменией было заключено на сумму 120 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет вынести на референдум проект об изменении Конституции республики. По информации СМИ, Пашинян хочет убрать ссылку на декларацию независимости Армении в преамбуле Конституции, где упоминается упраздненная Нагорно-Карабахская республика.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе узнали о желании вице-президента США сорвать сделку с Украиной

      Часть россиян предупредили о 55-градусных морозах

      Родные отец и дочь тайно поженились и заинтересовали полицию

      Российский таксист обматерил беременную за один вопрос и попал на видео

      Состояние богатейших россиян резко выросло

      Трамп рассмотрит прекращение военной помощи Украине

      Москвичам пообещали аномальное тепло

      Россиянка описала популярный курорт Таиланда фразой «филиал Анапы»

      Пользователи умных часов уличили Apple в обмане

      Стало известно о пострадавшем при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше