Стармер раскрыл позицию Британии по отправке войск на Украину

Стармер: Британский парламент не готов рассматривать отправку войск на Украину

Британский парламент пока не готов рассматривать отправку войск на Украину. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает агентство Reuters.

«Моя позиция по вопросу длительного развертывания наших войск заключается в том, что парламент, конечно, должен будет обсудить и проголосовать по этому поводу. Но на данный момент мы даже близко не подошли к этой стадии», — рассказал глава правительства Британии.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания давит на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он поладил с США после перепалки с президентом Дональдом Трампом. При этом пока неизвестно, что думает украинский лидер об этом предложении и его окружение.