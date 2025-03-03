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20:33, 3 марта 2025Мир

Стармер раскрыл позицию Британии по отправке войск на Украину

Стармер: Британский парламент не готов рассматривать отправку войск на Украину
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: JULIAN SIMMONDS / Pool / Reuters

Британский парламент пока не готов рассматривать отправку войск на Украину. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает агентство Reuters.

«Моя позиция по вопросу длительного развертывания наших войск заключается в том, что парламент, конечно, должен будет обсудить и проголосовать по этому поводу. Но на данный момент мы даже близко не подошли к этой стадии», — рассказал глава правительства Британии.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания давит на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он поладил с США после перепалки с президентом Дональдом Трампом. При этом пока неизвестно, что думает украинский лидер об этом предложении и его окружение.

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