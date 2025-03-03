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18:39, 3 марта 2025Мир

Британия оказала давление на Зеленского для улучшения отношений с Трампом

Times: Британия давит на Зеленского для того, чтобы поладить с Трампом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Javad Parsa / Reuters

Великобритания давит на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он поладил с США после перепалки с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Times со ссылкой на источники.

«Британия оказывает давление на Зеленского, требуя от него сделать все возможное для восстановления отношений с США», — приводит издание слова источников.

В частности, Соединенное Королевство требует от Зеленского пойти на компромисс и проявить к Трампу уважение. На данный момент времени неизвестно, согласен ли украинский лидер пойти на этот шаг.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США не видят готовности Зеленского идти на компромиссы по вопросу урегулирования вооруженного конфликта. Он также указал, что украинская сторона намеренно устроила ссору в Белом доме, чтобы сорвать сделку по редкоземельным металлам.

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