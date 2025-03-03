Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 3 марта 2025Мир

Стармер высказался о роли России на переговорах по Украине

Стармер заявил, что Россия не должна диктовать условия мира на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Carl Court / Reuters

Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для Киева, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине. Его слова передает Yahoo News.

При этом политик отметил, что «в конечном счете» Россия будет участвовать в соглашении. «Участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса», — сказал Стармер.

Зеленский после саммита в Лондоне отказался от территориальных уступок ради мира. По его словам, республика не готова отдать свои земли, чтобы прекратить огонь. Политик отметил, что завершение конфликта не на условиях Киева окажется временным, поскольку «люди захотят восстановить справедливость».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не наказан». Власти Украины попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ на полигоне после удара российского «Искандера»

      Трамп призвал американцев больше беспокоиться о мигрантах

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Появились кадры мощного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

      На открывшего стрельбу в российском ТЦ мужчину возбудили уголовное дело

      Фитнес-эксперт перечислил главные признаки хорошего тренера

      ВКС России успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

      Журналист предупредил британских военных о неминуемом уничтожении на Украине

      Пожар на нефтезаводе в российском городе локализовали

      Жене не желающего вставать с дивана пенсионера дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше