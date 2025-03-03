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15:59, 3 марта 2025Россия

Тела замученных бойцами ВСУ жителей Курской области сняли на видео

Тела замученных украинскими бойцами жителей Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Тела замученных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области сняли на видео. Ролик, записанный одним из российских солдат в селе Русское Поречное, опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах видно тела в гражданской одежде.

По данным канала, видео было снято на одной из окраин Русского Поречного после того, как российским бойцам удалось выбить ВСУ с близлежащих огневых позиций.

Все необходимые данные уже переданы в правоохранительные органы. Действия солдат ВСУ канал сравнил с преступлениями солдат Гитлера против советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

В начале февраля председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов выступил за смертную казнь, говоря о возможном наказании для украинских солдат, причастных к расправам над мирными жителями в Курской области.

ЖЗЛ
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