Тела замученных украинскими бойцами жителей Курской области сняли на видео

Тела замученных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Курской области сняли на видео. Ролик, записанный одним из российских солдат в селе Русское Поречное, опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах видно тела в гражданской одежде.

По данным канала, видео было снято на одной из окраин Русского Поречного после того, как российским бойцам удалось выбить ВСУ с близлежащих огневых позиций.

Все необходимые данные уже переданы в правоохранительные органы. Действия солдат ВСУ канал сравнил с преступлениями солдат Гитлера против советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

В начале февраля председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов выступил за смертную казнь, говоря о возможном наказании для украинских солдат, причастных к расправам над мирными жителями в Курской области.