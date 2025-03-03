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21:09, 3 марта 2025Из жизни

Туристы решили заснять лавину в горах и едва спаслись

В Китае лыжники решили заснять сход лавины и едва не остались под ней
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Отдыхающие на горнолыжном курорте в Китае снимали сход лавины и едва не стали ее жертвами. Видео публикует CNN.

Инцидент произошел в провинции Юньнань недалеко от границы с Мьянмой. Туристы, отдыхавшие в районе горного хребта Мэйлисюэшань, стали свидетелями схода лавины на расстоянии примерно четырех километров от них. Они решили, что это слишком далеко, остались на месте и стали снимать лавину на смартфоны.

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Туристы поняли, что им грозит опасность, когда лавина почти достигла дома, возле которого они стояли. Они бросились к укрытию, но не успели добежать: их засыпало снегом.

Происшествие обошлось без жертв. Всем удалось спастись.

Ранее сообщалось, что в США женщина попала в лавину на горнолыжном курорте в штате Калифорния и выжила благодаря помощи незнакомца. Лыжницу пронесло около 60 метров по склону и завалило снегом.

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