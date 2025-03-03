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16:17, 3 марта 2025Культура

У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

«Звездач»: Певица Надежда Кадышева задолжала налоговой 666 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Народная артистка России Надежда Кадышева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 666 тысяч рублей. Об этом пишет «Звездач» в Telegram.

«Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Театр "Золотое Кольцо" за 2023 год. Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 666 тысяч рублей на 10.11.2024», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у известного рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков; признан в России иноагентом) в России остались долги на сумму не менее 412 тысяч рублей.

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