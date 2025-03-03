В Абхазии лидер оппозиции прокомментировал итоги выборов

Кандидат в президенты Абхазии Ардзинба отказался оспаривать итоги выборов

Занявший второе место на выборах президента Абхазии кандидат Адгур Ардзинба отказался оспаривать итоги голосования. Об этом сообщает РИА Новости

«Мы уважаем выбор нашего многонационального народа. (...) Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым», — заявил он. По словам политика, существуют определенные обстоятельства, которые указывают на бесперспективность таких действий.

Ардзинба подчеркнул, что оппозиция не желает накалять обстановку в стране. Он добавил, что готов помогать новому президенту Бадре Гунбе, если тот готов быть «не просто очередным избранным президентом», а лидером нации.

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. По итогам голосования главой государства был избран Бадра Гунба, его поддержали почти 55 процентов избирателей.