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12:49, 2 марта 2025Бывший СССР

ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

ЦИК Абхазии: По итогам второго тура голосования президентом избран Гунба
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам второго тура голосования президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом в Telegram сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) частично признанного государства

По итогам подсчета голосов Гунбу выбрали 54,73 процента избирателей. Его соперник Адгур Ардзинба получил 41,54 процента голосов избирателей.

Ранее Гунба объявил о своей предварительной победе на выборах по итогам второго тура голосования в республике.

1 марта председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что в Гагрском районе страны произошла попытка сорвать выборы.

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