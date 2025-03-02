ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

ЦИК Абхазии: По итогам второго тура голосования президентом избран Гунба

По итогам второго тура голосования президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом в Telegram сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) частично признанного государства

По итогам подсчета голосов Гунбу выбрали 54,73 процента избирателей. Его соперник Адгур Ардзинба получил 41,54 процента голосов избирателей.

Ранее Гунба объявил о своей предварительной победе на выборах по итогам второго тура голосования в республике.

1 марта председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что в Гагрском районе страны произошла попытка сорвать выборы.