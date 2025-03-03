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13:29, 3 марта 2025Бывший СССР

В Абхазии утвердили нового президента

ЦИК Абхазии утвердил итоги выборов президента, где победил Бадра Гунба
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии утвердила победу Бадра Гунбы, он пришел к власти после протестов осенью 2024 года. Информацию ведомства республики передает РИА Новости.

«ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия», — говорится в сообщении ЦИК. Заседание прошло в Сухуми.

Гунба стал победителем досрочных президентских выборов по итогам второго тура. Он прошел 1 марта.

Осенью 2024 года, во время протестов в Абхазии против предыдущего президента республики Аслана Бжании, тогда вице-премьер Барда Гунба выступал на переговорах от лица властей с представителями оппозиции. Позже, после отставки Бжании, Гунба стал исполнять обязанности президента до выборов.

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