В Германии рассказали о тайных переговорах России и США

Bild: Россия и США ведут тайные переговоры по запуску «Северного потока-2»

США и России уже несколько недель ведут тайные переговоры в Швейцарии о запуске газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bild.

Как заявляет издание, в Швейцарию уже несколько раз приезжал спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Кто еще участвует в переговорах, газета не уточняет.

По данным Bild, Вашингтон имеет желание стать посредником в поставках российского газа в ФРГ через «Северный поток-2», но только на уровне частных компаний.

Уточняется, что Гренелл отрицает участие в каких-либо переговорах с Москвой. Кроме того, в переговорах также не задействованы немецкие власти.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что запуск уцелевшей во время подводного взрыва ветки «Северного потока-2» из России в Германию не соответствует общим интересам. Она также уточнила, что он не будет способствовать диверсификации энергетических поставок.