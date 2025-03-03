Депутат ГД Гусев призвал ввести выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы

В Госдуме предложили ввести в России дополнительные выходные дни. Соответствующий документ поступил в редакцию РИА Новости.

Обращения к главам всех регионов направил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил им рассмотреть возможность установить выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы.

По мнению парламентария, инициатива способствует поддержанию исторических и духовных традиций, а также подчеркнет значение православия. В некоторых регионах уже есть религиозные выходные дни, в том числе связанные с мусульманскими праздниками, напомнил в этой связи Гусев.

Ранее россиянам напомнили о переносе выходного дня с 8 Марта на июнь. В Роструде рассказали, что в июне жители страны будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 до 15 июня.