В Харьковской области рассказали о наступлении ВС России на купянском направлении

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС России продвигаются у поселка Двуречная

Российские войска продвигаются у поселка Двуречная в Харьковской области, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении в беседе с ТАСС рассказал глава Харьковской военной гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Продвигаются, в том числе и на правом берегу Оскола около поселка Двуречная, тем не менее враг пытается подтягивать новые резервы и контратаковать», — заявил чиновник.

Он добавил, что при отступлении украинские войска пытаются наносить урон гражданской инфраструктуре.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска вошли в село Днепроэнергия, расположенное на стыке границ Запорожской и Днепропетровской областей.