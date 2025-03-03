Рогов: ВС России вошли в село Днепроэнергия в Днепропетровской области

Российские войска из группировки «Восток» вошли в село Днепроэнергия, расположенное на стыке границ Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российские войска вошли на окраины села Днепроэнергия, там начались бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кроме того, по его словам, начались встречные бои в районе сел Привольное и Вольное Поле. Также он сообщил, что после взятия под контроль села Бурлацкое российские подразделения начали одновременно продвижение и в сторону села Веселое.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о возможности ВС России взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово. По его словам, это стало возможным после взятия Новоандреевки.