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12:37, 3 марта 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного российского региона

Песков: Президент РФ Путин проведет встречу с главой Татарстана Миннихановым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин в понедельник, 3 марта, проведет встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сообщение пресс-секретаря главы государства приводит RT.

«Это будет публичная часть рабочего дня главы государства», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Путин и Минниханов всегда проводят «интересный разговор». Он охарактеризовал Татарстан как один из важнейших российских регионов с высокими показателями во всех областях.

Во время общения с журналистами Песков также затронул тему специальной военной операции. Он заявил, что Москва будет вести боевые действия до достижения заявленных целей.

ЖЗЛ
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