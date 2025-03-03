В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного российского региона

Песков: Президент РФ Путин проведет встречу с главой Татарстана Миннихановым

Президент России Владимир Путин в понедельник, 3 марта, проведет встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сообщение пресс-секретаря главы государства приводит RT.

«Это будет публичная часть рабочего дня главы государства», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что Путин и Минниханов всегда проводят «интересный разговор». Он охарактеризовал Татарстан как один из важнейших российских регионов с высокими показателями во всех областях.

Во время общения с журналистами Песков также затронул тему специальной военной операции. Он заявил, что Москва будет вести боевые действия до достижения заявленных целей.