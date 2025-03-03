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12:37, 3 марта 2025Мир

В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа

Песков: Между Путиным и Трампом не было никаких контактов
Семен Александров (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не было никаких контактов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», — сказал он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что подготовка саммита лидеров России и США, который «всегда был на повестке дня», теперь ускорится. Кроме того, идет подготовка к скорому второму раунду переговоров России и США, который может пройти в одной из стран Персидского залива.

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