В США рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

CNN: Подготовка к встрече Путина и Трампа идет ускоренными темпами

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа идет ускоренными темпами. Об этом сообщает CNN.

«В частном порядке ходят разговоры о том, что подготовка саммита Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь ускорится», — узнал телеканал.

В сообщении CNN также отмечается, что для опытных дипломатических наблюдателей ссора президента США с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была ловушкой, расставленной администрацией Трампа с целью дискредитировать украинского лидера.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на данный момент есть понимание того, что президент России и его американский коллега должны обязательно встретиться, но их переговоры должны быть хорошо подготовлены.