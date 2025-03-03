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08:48, 3 марта 2025Мир

В США рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

CNN: Подготовка к встрече Путина и Трампа идет ускоренными темпами
Семен Александров (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Подготовка к встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа идет ускоренными темпами. Об этом сообщает CNN.

«В частном порядке ходят разговоры о том, что подготовка саммита Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь ускорится», — узнал телеканал.

В сообщении CNN также отмечается, что для опытных дипломатических наблюдателей ссора президента США с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была ловушкой, расставленной администрацией Трампа с целью дискредитировать украинского лидера.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на данный момент есть понимание того, что президент России и его американский коллега должны обязательно встретиться, но их переговоры должны быть хорошо подготовлены.

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