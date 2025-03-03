В России озвучили «простой как палка» способ избавиться от Зеленского

Политолог Бовт: Способ для США избавиться от Зеленского — дело о коррупции

Простым способом для США избавиться от Владимира Зеленского станет возбуждение дела о коррупции. Этот метод озвучил российский политолог Георгий Бовт в Telegram.

Как заявил эксперт, все прочие способы устранения Зеленского кроме «неправовых» для США являются трудно реализуемыми. «Выборы тот проводить не хочет (...) Сам в отставку уходить тоже не хочет — только "в обмен" на принятие в НАТО (...) Европейцы опять же поддерживают», — порассуждал Бовт.

Политолог отметил, что уголовное преследование о коррупции при расходовании средств американских налогоплательщиков станет «простым как палка» способом.

Потом — международный ордер на арест. Собственно, этого и будет достаточно. Это вам не МУС какой-то. Тут и Европа бессильна будет Георгий Бовт

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил Зеленского с желающей поспорить бывшей.