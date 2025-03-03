Зеленского сравнили с желающей поспорить бывшей

Советник Трампа Уолтц сравнил Зеленского с бывшей подружкой, желающей поспорить

Украинский лидер Владимир Зеленский во время перепалки с президентом США Дональдом Трампом выглядел как бывшая подружка, желающая поспорить. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает CNN.

По словам советника, Зеленский был явно сосредоточен на необходимости проверять факты и исправлять каждый нюанс в разговоре с американским президентом.

«Как будто бывшая подружка хочет оспорить все, что вы сказали девять лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения», — сказал он.

Ранее американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский назвал в интервью для «Ленты.ру» главную ошибку Зеленского на переговорах с Трампом. Он заявил, что украинский лидер слишком верил в союз Украины и США.