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16:45, 3 марта 2025МирЭксклюзив

Названа главная ошибка Зеленского на переговорах с Трампом

Американист Дубравский: Главная ошибка Зеленского — вера в союз Украины и США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Главной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом стала вера в союз Украины и США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По словам эксперта, украинская сторона долгие годы пребывала в иллюзии, воспринимая союз с Вашингтоном как «нечто незыблемое, почти сакральное». «[Зеленский] приехал в Вашингтон с уверенностью, что сделка о природных ресурсах, которую так и не подписали, станет катализатором развития инфраструктуры — и ничего более», — указал Дубравский, отметив, что в США видели ситуацию иначе.

Политический аналитик обратил внимание, что для Трампа документ был исключительно вопросом национальных интересов. «Его позиция проста: там, где есть американские экономические интересы, пули летать не должны», — пояснил американист.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский был вынужден покинуть Белый дом.

1 марта команда Трампа единогласно выступила за прекращение переговоров с украинским лидером. По словам помощника главы государства по национальной безопасности Майка Уолтца, продуктивные переговоры и заключение соглашения о минеральных ресурсах стали бы для Украины «позитивным моментом». Однако, подчеркнул он, Зеленский не дал понять, что хочет остановить боевые действия, чем разозлил Трампа.

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