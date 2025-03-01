Команда Трампа единогласно выступила за прекращение переговоров с Зеленским

Уолтц: Команда Трампа единогласно предложила прекратить переговоры с Зеленским

Команда американского лидера Дональда Трампа единогласно выступила за прекращение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки, устроенной в Белом доме. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал помощник главы государства по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад», — подчеркнул чиновник.

По словам Уолтца, продуктивные переговоры и заключение соглашения о минеральных ресурсах стали бы для Украины «позитивным моментом». Однако, подчеркнул он, Зеленский не дал понять, что хочет остановить боевые действия, чем разозлил Трампа.

Помощник президента США по национальной безопасности добавил, что глава Украины «оказал своей стране медвежью услугу», и назвал его поведение «абсолютно неприемлемым».

Ранее стало известно, что члены команды президента Украины Владимира Зеленского были в слезах, когда представители американского лидера после перепалки в Овальном кабинете попросили их покинуть Белый дом.