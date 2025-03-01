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18:02, 1 марта 2025Мир

Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

Советник Трампа Уолтц: Команда Зеленского была в слезах после перепалки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Члены команды президента Украины Владимира Зеленского были в слезах, когда представители американского лидера после перепалки в Овальном кабинете попросили их покинуть Белый дом. Об этом в беседе с CNN рассказал советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц.

«Команда [Зеленского] поняла [причины отмены визита]. Его посол и советник (...) были практически в слезах, желая, чтобы [сделка] продолжалась. Но Зеленский все еще спорил [о продолжении конфликта]», — заявил советник.

Он добавил, что напомнил Зеленскому о проблемах украинской армии и новом подходе Трампа к урегулированию конфликта.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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