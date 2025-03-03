В России виновного в нападении на псковских десантников приговорили к 10 годам заключения

В Московской области суд оставил в силе приговор боевику Магомеду Алханову

В Московской области суд оставил в силе приговор боевику Магомеду Алханову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, апелляционный военный суд в Московской области оставил неизменным приговор в отношении Магомеда Алханова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В 2000 году он был участником бандформирований под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба и принимал участие в атаке на псковских десантников. В результате 84 солдата получили ранения, несовместимые с жизнью.

В 2004 году он отбывал наказание за другое преступление. После повторного ареста Алханов проходил психиатрическую экспертизу в больнице. 27 октября он во время прогулки в астраханской психиатрической клинике отогнул армированный прут перекрытия крыши, проник за территорию учреждения и сбежал, после чего его объявили в федеральный розыск.

Защита подала жалобу, которую рассмотрел Апелляционный военный суд во Власихе. Адвокат Алханова настаивала на отмене решения, вынесенного Южным окружным военным судом осенью 2024 года. Он требовал пересмотра дела в суде первой инстанции. По словам адвоката, обвинительное заключение основывается исключительно на показаниях анонимных свидетелей.

Кроме того, показания свидетелей касаются исключительно обвиняемого. При этом они не владели информацией о деятельности бандформирования, стратегии наступления на высоту, обороняемую российскими военными. Либо предоставляли данные, не соответствующие фактам. Это касалось хронологии и этапов сражения. В жалобе указывалось, что один из свидетелей предоставил неверную информацию о времени прибытия боевиков к месту столкновения и не смог объяснить, как и где познакомился с Алхановым, хотя ранее его опознал.

Показания другого свидетеля о сдаче Алханова в плен противоречат видеозаписи, а суд первой инстанции необоснованно отказал в проведении портретной экспертизы. Другой свидетель утверждал, что Алханов ничем не выделялся среди двух тысяч боевиков, но при этом смог его опознать во время предварительного расследования.

По мнению защиты, эти обстоятельства указывают на недостоверность представленных доказательств, что делает невозможным использование их в качестве основания для приговора.

Апелляционная инстанция изложенные в жалобе аргументы защиты сочла не убедительными и приговор оставлен в силе. Десять лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что за побег члена банды Басаева из психбольницы арестован сотрудник ФСИН.