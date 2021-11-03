За побег члена банды Басаева из психбольницы арестован сотрудник ФСИН

В Астрахани сотрудника ФСИН заподозрили в помощи Магомеду Алханову, члену банды Шамиля Басаева, в побеге из психбольницы за миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, за взятку он рассказал Алханову, где в больнице не работают камеры видеонаблюдения, выдал телефон и режущие полотна для ножовки по металлу.

29-летний младший инспектор по охране УФСИН Денис Кухтин арестован. Против сотрудника ФСИН возбудили дело за превышение должностных полномочий, получение взятки и покушение на получение взятки в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что МВД подтвердило задержание беглеца. Алханова поймали в кафе в Трусовском районе областного центра. Преступника опознали местные жители и позвонили в полицию.

27 октября Алханов во время прогулки в астраханской психиатрической больнице отогнул армированный прут перекрытия крыши, проник за территорию учреждения и сбежал, после чего его объявили в федеральный розыск. В психиатрическую больницу Алханова поместили для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года.