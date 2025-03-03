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11:25, 3 марта 2025Россия

В российском детсаду ребенок получил травму на занятии по плаванию

В Петербурге ребенок получил травму позвоночника на занятии в детсаду
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maila Facchini / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге ребенок получил травму позвоночника на занятии по плаванию в детсаду на улице Подвойского. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, в дошкольном учреждении есть бассейн и бесплатные занятия по плаванию для всех желающих. Мальчик забыл полотенце. Тренер начала интересоваться, где оно. Узнав, что вытереться ребенку нечем, женщина пришла в ярость.

Мать пострадавшего отметила, что тренер схватила воспитанника и кинула его на скамейку. Заметив, что у ребенка пошла кровь, сотрудница заставила его плавать с этой раной. После занятия тренер с воспитателем и ребенком поднялись к медсестре, сказав, что это просто царапина, которую он расчесал во время сна.

Родители после садика сразу отвезли мальчика в поликлинику. На МРТ ребенку диагностировали смещение в грудной клетке и ушиб позвоночника. Врач предупредил, что детсадовцу может понадобиться корсет.

Ранее сообщалось, что в Твери двое воспитанников детского сада сбежали во время прогулки.

ЖЗЛ
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