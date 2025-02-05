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15:29, 5 февраля 2025Россия

В российском городе детсадовцы сбежали во время прогулки

В Твери двое детсадовцев сбежали во время прогулки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Твери двое воспитанников детского сада сбежали во время прогулки. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что все случилось в дошкольном учреждении Московского района. Два четырехлетних мальчика вышли на прогулку вместе с остальными детьми, но в какой-то момент самостоятельно ушли с территории в город.

Когда на их исчезновение обратили внимание, на место вызвали сотрудников полиции. Кроме того, искать детсадовцев прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и кинолог.

Спустя некоторое время детей обнаружили и доставили в отделение. Оттуда их забрали родители.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детсада.

На ребенка обратил внимание прохожий. Выяснить у беглеца ничего не удалось, поскольку тот еще не научился говорить. Тогда мужчина отвел детсадовца в теплое помещение и вызвал оперативников.

ЖЗЛ
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