В российском городе детсадовцы сбежали во время прогулки

В Твери двое детсадовцев сбежали во время прогулки

В Твери двое воспитанников детского сада сбежали во время прогулки. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что все случилось в дошкольном учреждении Московского района. Два четырехлетних мальчика вышли на прогулку вместе с остальными детьми, но в какой-то момент самостоятельно ушли с территории в город.

Когда на их исчезновение обратили внимание, на место вызвали сотрудников полиции. Кроме того, искать детсадовцев прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и кинолог.

Спустя некоторое время детей обнаружили и доставили в отделение. Оттуда их забрали родители.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детсада.

На ребенка обратил внимание прохожий. Выяснить у беглеца ничего не удалось, поскольку тот еще не научился говорить. Тогда мужчина отвел детсадовца в теплое помещение и вызвал оперативников.