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09:43, 3 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе подозреваемый чихнул и попался приставам

Житель Новосибирской области спрятался от приставов в сене, но чихнул и попался
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирской области судебный пристав разыскал 50-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФССП России по региону.

По данным ведомства, мужчина не приходил на судебные процессы, поэтому было решено принудительно привести его на заседание. Пристав выехал по адресу регистрации россиянина, но там его не оказалось. Мужчина находится под административным надзором, однако ни утром, ни вечером застать его дома не удалось. Пристав совместно с другими правоохранителями узнал, что подозреваемый часто выпивает. Тогда они начали искать его в злачных местах Чановского района.

В результате судебный пристав узнал адрес, где находится гражданин. Он пришел в дом, но не застал там никого. После повторного обхода территории сотрудник услышал чиханье в стоге сена. Оказалось, что подозреваемый спрятался там. Его доставили в изолятор временного содержания. На следующее утро суд назначил россиянину два года принудительных работ по уголовному делу о краже.

Ранее в Кемеровской области пристав записался на стрижку к парикмахеру-алиментщику и арестовал его.

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