В российском регионе жениха и двух его друзей осудили за избиение дяди невесты на свадьбе

В Ангарске суд вынес приговор троим мужчинам за драку на свадьбе. Об этом пишет Telegram-канал «Сибирский Экспресс».
23-летний жених получил два года колонии строгого режима, а два 24-летних близнеца 1,5 и 2,5 года лишения свободы.
По данным ведомства, на свадьбе свидетель узнал, что дядя невесты планирует украсть подаренные молодоженам деньги. Друг рассказал обо всем жениху. Тогда жених, свидетель и его брат решили разобраться с нечестным гостем, произошла драка. Мужчина был госпитализирован.
Осужденные пытались выгораживать друг друга, но записи с камеры видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили, что фигуранты втроем избивали потерпевшего.
Ранее в Московской области возбудили уголовное дело в отношении стрелявшего в ТЦ мужчины.