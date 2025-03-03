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13:47, 3 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе жениха и двух его друзей осудили за избиение дяди невесты на свадьбе

В Ангарске жениха и его друзей отправили в колонию за драку на свадьбе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Ангарске суд вынес приговор троим мужчинам за драку на свадьбе. Об этом пишет Telegram-канал «Сибирский Экспресс».

23-летний жених получил два года колонии строгого режима, а два 24-летних близнеца 1,5 и 2,5 года лишения свободы.

По данным ведомства, на свадьбе свидетель узнал, что дядя невесты планирует украсть подаренные молодоженам деньги. Друг рассказал обо всем жениху. Тогда жених, свидетель и его брат решили разобраться с нечестным гостем, произошла драка. Мужчина был госпитализирован.

Осужденные пытались выгораживать друг друга, но записи с камеры видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили, что фигуранты втроем избивали потерпевшего.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело в отношении стрелявшего в ТЦ мужчины.

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