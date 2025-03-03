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07:16, 3 марта 2025Силовые структуры

На открывшего стрельбу в российском ТЦ мужчину возбудили уголовное дело

В Московской области возбудили уголовное дело на стрелявшего в ТЦ мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Shot

В Московской области возбудили уголовное дело на стрелявшего в ТЦ мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, у мужчины случился конфликт со службой охраны торгового центра. В результате злоумышленник произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия.

Врачи оценили состояние всех пострадавших как средней степени тяжести. До этого стало известно, что при стрельбе пострадали двое сотрудников охраны и сам нападавший.

Полиция уже задержала преступника, им оказался 24-летний Данил Потехин. Удалось установить, что мужчина днем пытался пройти в ТЦ с черной сумкой. Гражданина решили досмотреть, но тот отказался.

Через некоторое время молодой человек вернулся в ТЦ без сумки. Охрана вновь обратила на него внимание. Посетитель игнорировал просьбы о досмотре, между ним и тремя сотрудниками завязалась драка. В ходе конфликта раздались выстрелы.

Позже у Потехина обнаружили пистолет, сейчас выясняется, какое именно это было оружие.

Ранее сообщалось, что открывшего стрельбу в ТЦ под Москвой задержали.

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