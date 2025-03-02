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18:24, 2 марта 2025Силовые структуры

Открывшего стрельбу в ТЦ под Москвой задержали

Сотрудники полиции задержали открывшего стрельбу в ТЦ в подмосковных Мытищах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Мужчину, открывшего стрельбу в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в подмосковных Мытищах, удалось задержать. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале полиции Московской области.

В ведомстве отметили, что в результате чрезвычайного происшествия в здании на Шараповском проезде трое граждан получили телесные повреждения.

Сейчас оперативники начали проводить мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, заверили в ведомстве.

До этого стало известно, что ранения получили два охранника и сам нападавший.

Между мужчинами на входе в ТЦ завязалась драка, в ходе которой раздались выстрелы.

Информация о стрельбе в Московской области появилась вечером в воскресенье, 2 марта.

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