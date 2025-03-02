Названы пострадавшие при стрельбе в ТЦ под Москвой

Shot: В подмосковных Мытищах при стрельбе в ТЦ пострадали два охранника

В подмосковных Мытищах при стрельбе в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» пострадали два охранника и сам нападавший. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Один из неназванных источников издания указал, что перепалка между тремя мужчинами началась на входе в ТЦ. Охрана не пропустила посетителя в черной куртке. В ответ тот достал пистолет.

Между охранниками и дебоширом завязалась драка, в ходе которой раздались выстрелы.

Как утверждает Baza, ссылаясь на очевидцев, на нападавшем была форма сотрудника доставки.

Сотрудники правоохранительных органов пока ситуацию не комментировали.

Информация о стрельбе в Московской области появилась вечером в воскресенье, 2 марта.

Еще раньше в Дмитровском городском округе полицейские задержали 39-летнего мужчину, выстрелившего в знакомого.