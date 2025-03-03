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23:04, 3 марта 2025Бывший СССР

Власти Ростовской области раскрыли подробности атаки ВСУ

Врио губернатора Слюсарь: В селе Сохрановка загорелся склад после атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Чертковского района. Подробности последствий атаки рассказал временно исполняющий обязанности глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, сотрудники предприятия эвакуированы в укрытие. В результате атаки никто не пострадал. На место происшествия выехали дежурные службы, добавил врио главы региона.

Ранее сообщалось, что в ростовском поселке Чертково после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). По словам местных жителей, перед этим раздался глухой взрыв.

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