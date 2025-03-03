Володин заявил об оказавшейся в ступоре Европе

Володин: Европа в ступоре, победа Трампа на выборах стала для нее неожиданностью

После победы на выборах президента США Дональда Трампа Европа оказалась в ступоре, так как не ожидала таких итогов президентской гонки. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Победа Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств. Более того, все они не только уверовали в грядущий триумф Байдена, а затем Харрис, но и делали все для его достижения», — заявил парламентарий.

По его словам, страны Европы и Владимир Зеленский публично поддерживали оппонентов Трампа и негативно высказывались в сторону нынешнего президента США, хотя Вашингтон неоднократно подчеркивал, что влияние на выборы главы государства извне недопустимо. Трамп, как считает Володин, воспринимает подобных европейских лидеров более чем критично и не собирается ставить себя на одну планку с ними.

Между тем в Европе, как отметил спикер Госдумы, поддержка боевых действий на Украине и санкций в отношении России стали объединяющим фактором и маркером «свой/чужой». Пропагандистская машина в странах Евросоюза, по мнению Володина, была выстроена по принципу «кто не с нами, тот против нас», из-за чего любые СМИ с альтернативной повесткой закрывались и были обвинены в пособничестве Москве.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что европейские страны не могут ничего требовать от России и отверг их требования. По его словам, Европе следует выставлять условия кому-то другому.